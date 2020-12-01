ЦБ заявил о новой схеме нелегальных форекс-дилеров 

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме нелегальных форекс-дилеров. Отмечается, что гражданам поступает предложение от злоумышленников купить «форекс-брокера», а также заняться привлечением новых клиентов, тем самым вовлекая людей в мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.

«Видоизменились методы, которыми действуют на этом поле мошенники. Например, популярной стала схема, когда для заработка на рынке Forex людям предлагают некий коробочный продукт: продается веб-страница, на которой будет написано «форекс-дилер», название компании и телефонная линия, а дальше — сам звони и вводи в искушение неопытных граждан, заманивая в расставленные сети. По сути, ты платишь 60-100 тыс. рублей и за эти деньги потом зарабатываешь мошенничеством», — подчеркнул он.

Количество нелегальных форекс-дилеров с января по сентябрь 2020 года выросло на 40% по сравнению с таким же периодом 2019 года. Важно заметить, что среди них практически нет крупных компаний, заявил глава департамента ЦБ РФ.

Оказалось, что многие нелегальные форекс-дилеры пребывают за границей. Они могут даже не создавать себе сайт в интернете, общаясь с клиентами только через мессенджеры.

«Большинство псевдофорекс-компаний действуют из-за рубежа, они зарегистрированы на территории Великобритании, Маршалловых островов, Кипра, Сент-Винсента, Гренадин. Все чаще они строят свое общение с клиентами, даже не создавая собственные сайты, исключительно посредством мессенджеров WhatsApp, Skype, Telegram. Для поиска контактов могут использовать в том числе открытые базы данных, например, сайты по поиску работы», — пояснил Лях.