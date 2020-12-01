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ЦБ заявил о новой схеме нелегальных форекс-дилеров 

Лера Букина 27 минут назад
ЦБ заявил о новой схеме нелегальных форекс-дилеров
Фото: Рамблер
Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме нелегальных форекс-дилеров. Отмечается, что гражданам поступает предложение от злоумышленников купить «форекс-брокера», а также заняться привлечением новых клиентов, тем самым вовлекая людей в мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.

«Видоизменились методы, которыми действуют на этом поле мошенники. Например, популярной стала схема, когда для заработка на рынке Forex людям предлагают некий коробочный продукт: продается веб-страница, на которой будет написано «форекс-дилер», название компании и телефонная линия, а дальше — сам звони и вводи в искушение неопытных граждан, заманивая в расставленные сети. По сути, ты платишь 60-100 тыс. рублей и за эти деньги потом зарабатываешь мошенничеством», — подчеркнул он.

Количество нелегальных форекс-дилеров с января по сентябрь 2020 года выросло на 40% по сравнению с таким же периодом 2019 года. Важно заметить, что среди них практически нет крупных компаний, заявил глава департамента ЦБ РФ.
Оказалось, что многие нелегальные форекс-дилеры пребывают за границей. Они могут даже не создавать себе сайт в интернете, общаясь с клиентами только через мессенджеры.

«Большинство псевдофорекс-компаний действуют из-за рубежа, они зарегистрированы на территории Великобритании, Маршалловых островов, Кипра, Сент-Винсента, Гренадин. Все чаще они строят свое общение с клиентами, даже не создавая собственные сайты, исключительно посредством мессенджеров WhatsApp, Skype, Telegram. Для поиска контактов могут использовать в том числе открытые базы данных, например, сайты по поиску работы», — пояснил Лях.

Ранее «Рамблер» сообщал, что мошенники, представляясь сотрудниками Национального бюро кредитных историй, пытаются завладеть персональными данными россиян.
Видео дня. Россияне чаще совершают денежные переводы по номеру телефона
Комментарии
Личный счет , Рынки , Валерий Лях , Центральный банк России
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