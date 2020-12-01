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Вассерман предложил выплачивать пенсию напрямую

Павел Тиунов
28 минут назад
Интеллектуал Анатолий Вассерман заявил, что российским властям следует организовать выплату пенсий россиянам напрямую без посредников в виде Пенсионного фонда России (ПФР), сообщает Deita.ru. Такая практика, по его словам, существовала во времена СССР.
Вассерман предложил выплачивать пенсию напрямую
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Заявление Вассермана прозвучало в эфире радио «Аврора». Он подчеркнул, что государству придется платить пенсии, если оно не желает смерти огромного количества «недальновидных граждан», которые не смогут обеспечить себя после потери трудоспособности. Однако интеллектуал заявил, что выплату необходимо организовать иным способом. Сегодня, по его словам, пенсии выплачиваются из фонда заработной платы, а их следует выплачивать из налогов.
«И не нужны тут посредники в виде каких-то структур, изображающих рынок, вроде того же Пенсионного фонда», - подчеркнул Вассерман.
В пример он привел СССР, где пенсии выплачивались напрямую.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Счетная плата РФ выявила наличие ряда бюрократических ошибок в работе специалистов ПФР, в результате чего в некоторых регионах страны пенсионеры не получают заслуженные надбавки к пенсиям. Кроме того, в настоящее время один пенсионер может быть обладателем сразу нескольких счетов, что напрямую, или наоборот – бывает, что двое пожилых людей получают выплаты по одному СНИЛСу. В обоих случаях размер выплаты существенно ниже, чем положено. В итоге ПФР подвергся резкой критике со стороны депутатов Госдумы. В частности, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что от «технических ошибок» и «бардака» в фонде страдает самый незащищенный слой россиян: пенсионеры и получатели пособий. Он предложил отказаться от посредничества Пенсионного фонда и начать выплачивать пособия россиянам напрямую из бюджета. Миронов выразил недоумение, почему граждане страны должны оплачивать работу службы, которая функционирует с «чудовищными ошибками».
Личный счет,Анатолий Вассерман,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Пенсионный фонд РФ,Госдума,РИА "Дейта",
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