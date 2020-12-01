Вассерман предложил выплачивать пенсию напрямую

Заявление Вассермана прозвучало в эфире радио «Аврора». Он подчеркнул, что государству придется платить пенсии, если оно не желает смерти огромного количества «недальновидных граждан», которые не смогут обеспечить себя после потери трудоспособности. Однако интеллектуал заявил, что выплату необходимо организовать иным способом. Сегодня, по его словам, пенсии выплачиваются из фонда заработной платы, а их следует выплачивать из налогов.