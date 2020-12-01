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В России выявлена крупнейшая финансовая пирамида 

Лера Букина 1 час назад
В России выявили крупную финансовую пирамиду
Фото: ТАСС
Центробанком была обнаружена финансовая пирамида, разработанная организацией Antares Limited — именно ей принадлежит сеть «консультационных центров». Отмечается, что сотрудники данной компании в прошлом имели отношение к финансовой пирамиде «Кэшбери», которая ранее позиционировала себя как p2p-платформа. Такое заявление сделал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, пишет газета «Взгляд».
Лях напомнил, что не так давно в одной из социальных сетей появилась группа — она делала рекламу данной пирамиде. Впоследствии группа была заблокирована. Речь как раз идет о компании Antares Limited. Мошенники вели работу не только онлайн, но и в реальности. Злоумышленники создали некоторое количество «консультационных центров» в 16 регионах для того, чтобы привлекать «инвестиции».
Лях отметил, что за последние годы Банк России многого добился в вопросах контроля безопасности и борьбы с мошенничеством.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Банк России обнаружил манипуляции с деньгами Пенсионного фонда на Московской бирже.
Видео дня. Россияне чаще совершают денежные переводы по номеру телефона
Комментарии
Личный счет , Валерий Лях , Московская биржа , Центральный банк России , Деловая газета "Взгляд"
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