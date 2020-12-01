В России выявили крупную финансовую пирамиду

Центробанком была обнаружена финансовая пирамида, разработанная организацией Antares Limited — именно ей принадлежит сеть «консультационных центров». Отмечается, что сотрудники данной компании в прошлом имели отношение к финансовой пирамиде «Кэшбери», которая ранее позиционировала себя как p2p-платформа. Такое заявление сделал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях пишет газета «Взгляд».

Лях напомнил, что не так давно в одной из социальных сетей появилась группа — она делала рекламу данной пирамиде. Впоследствии группа была заблокирована. Речь как раз идет о компании Antares Limited. Мошенники вели работу не только онлайн, но и в реальности. Злоумышленники создали некоторое количество «консультационных центров» в 16 регионах для того, чтобы привлекать «инвестиции».

Лях отметил, что за последние годы Банк России многого добился в вопросах контроля безопасности и борьбы с мошенничеством.