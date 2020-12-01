Россияне назвали лучшее вложение денег 

Россияне назвали покупку недвижимости лучшим вложением денег. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования ДОМ.РФ и ВЦИОМ.
Как передает ТАСС, 50% участников исследования при наличии крупной суммы денег предпочтут вложить ее в недвижимость.
17% опрошенных заявили, что инвестируют в земельный участок.
13% россиян высказались за покупку золота, 11% — акций и валюты, 10% — автомобиля.
7% респондентов предпочтут открыть сберегательный вклад, 3% — приобрести драгоценные камни.
66% россиян назвали покупку недвижимости более выгодным способом вложения средств, чем банковские вклады. 58% согласились с утверждением, что покупка недвижимости является не менее надежным способом инвестирования, чем банковский вклад.
67% опрошенных, готовых вложиться в покупку квартиры, планируют сами там жить. Еще 28% купили бы квартиру для сдачи в аренду. 2% заявили о желании приобрести жилье для последующей перепродажи по более высокой цене.
Ранее, как писал «Рамблер», олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что продал квартиру в Москве, и этой суммы ему хватило для покупки дома в Париже стоимостью 600 тысяч евро.