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Озвучено, кто сможет уйти на пенсию в 2021 году 

Deita.ru и ещё 1 2 часа назад
Названы условия для выхода на пенсию в 2021 году
Фото: ТАСС
Для того, чтобы уйти на заслуженный отдых в следующем году, нужно будет соответствовать трём важным условиям, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, для этого необходимо достичь пенсионного возраста, иметь 12 лет рабочего стажа, а также 21 балл пенсионного коэффициента.
Парламентарий напомнила, что в следующем году, согласно плану по постепенному поднятию пенсионного возраста в России до 2028 года, возраст выхода на пенсию для мужчин в 2021 году составит 61,5 год, для женщин — 56,5 года.
Кроме этого, Бибикова также уточнила, что с января следующего года будет проиндексированы пенсии по старости для неработающих пенсионеров на 6,3%. В среднем это дона тысяча рублей, отметила сенатор.
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