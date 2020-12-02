Почему опасно подключать автоплатеж

Автоплатеж — автоматическое списание средств с карты в определенное время — в целом полезная и безобидная услуга, однако ее использование может привести к ряду проблем, рассказала агентству " Прайм " аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

"Один из вариантов проблемы: если настроить автоплатеж и не проверить, куда уходят деньги, а впоследствии выяснить, что реквизиты были введены неправильно, и долг копился все это время", — указала эксперт.

Бывает, что человек сам забывает о подключенных автоплатежах, и тогда деньги уходят за сим-карту или сервис, которым он больше не пользуется. Чтобы избежать этого, следует периодически проверять список своих автоплатежей в мобильном банке.

"Мошенническое использование автоплатежа теоретически возможно только в том случае, если на телефон пользователя проникнет вирус, благодаря которому злоумышленник получит доступ к мобильному банку. В этом случае он не только сможет подключить автоплатежи, но и просто вывести деньги с карты", — предостерегает Насибулина.

Поэтому важно не отключать информационные сообщения от банка — так вы быстро узнаете о прошедших списаниях. Если есть проблемы, нужно проверять детализацию и шаблоны автоплатежей, а также постоянно держать на телефоне антивирусную программу. И, конечно, соблюдать основные правила противодействия мошенникам, заключила она.