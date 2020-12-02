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Девальвация началась: Делягин объяснил, как сгорят деньги россиян 

Deita.ru 25 минут назад
«Девальвация началась»: как сгорят деньги россиян
Фото: ТАСС
Процесс девальвации национальной валюты уже давно начался в России и всё ещё продолжается.
Такое мнение в интервью YouTube-каналу «Metametrica» высказал известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, даже тот результат, который мы имеем на сегодняшний день относительно положения рубля, а именно — снижение его курса относительно доллара на 25-30% — это ещё далеко не финальный объём обесценивания российской денежной единицы. Впереди, вероятно, новые значения, которые будут ещё более высокими.
Как отметил Делягин, нынешняя девальвация рубля — это уже не первый случай в новейшей истории России, когда финансовое руководство страны пытается таким образом удержать на плаву кредитно-денежную стабильность в государстве. По мнению экономиста, только за последние несколько лет мы пережили сразу несколько девальваций.
Во всех подобных случаях, как подчеркнул эксперт, деньги россиян горят, то есть теряют свою покупательную способность. По прогнозам Делягина, из-за очередной девальвации рубля в России опять вырастут цены и упадёт размер зарплаты граждан. В том, что многие россияне уже успели это почувствовать, эксперт не сомневается.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Делягин , РИА "Дейта"
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