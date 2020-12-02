Желающим стать миллионерами россиянам дали совет

Специалист по производным финансовым инструментам и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко посоветовал, на что можно потратить небольшие суммы, сообщает News.ru.

"Лучший совет, как инвестировать совсем небольшие суммы, — это пойти и потратить их на самообразование, стать финансово грамотным. Есть законы физики, а есть законы экономики. И те и другие невозможно нарушить", — заявил Зайченко.

По мнению эксперта, малые средства не принесут успеха на биржевом рынке, если сбережения человека составляют менее 1 миллиона рублей. Действия неопытного инвестора могут ограничиться либо нулевым эффектом, либо принести отрицательный результат.

Специалист отметил, что зачастую россияне сталкиваются с экономическими трудностями из-за собственных неэффективных действий.

"Что делать? Ответ простой: идти учиться. Реализовываться в какой-то другой отрасли. Это элементарные вещи. Но россияне это признавать не хотят", — подчеркнул Зайченко.

Эксперт призвал не доверять мошенникам, которые обещают сверхприбыли от инвестиций, и предпринимать собственные действия по улучшению финансового положения.