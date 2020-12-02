Названы кандидаты на выход на пенсию в 2021 году 

Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова назвала критерии, при соблюдении которых россияне могут рассчитывать на вход на пенсию в 2021 году, сообщает «Парламентская газета». Условий всего три.
В первую очередь россиянин должен достичь пенсионного возраста, подчеркнула парламентарий. В будущем году пенсионная возрастная планка для мужчин окажется на уровне 61,5 года, для женщин — 56,5 года. Второе условие — наличие 12-летнего трудового стажа. И наконец, третий критерий — пенсионер должен накопить 21 балл пенсионного коэффициента.
Бибикова добавила, что в 2021 году выплаты по уходу на заслуженный отдых для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. В среднем прибавка составит около 1000 рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в 2021 году несколько категорий российских пенсионеров могут лишить доплат к выплатам. Речь о россиянах, переехавших из северных регионов и покинувших родину. Инициатива связана с предстоящей проверкой пенсионеров на предмет дополнительных доходов и места их фактического жительства. Все из-за нарушений в работе Пенсионного фонда России (ПФР) , которые выявили аналитики Счетной палаты РФ. Оказалось, что некоторые пенсионеры на протяжении долгого времени получают чрезмерные надбавки, а некоторые наоборот их лишены. Наличие дополнительных доходов у россиян, вышедших на заслуженный отдых, будут проверять эксперты ПФР вместе с сотрудниками налоговой. Проверка места жительства коснется жителей северных регионов, которые получают «территориальные» надбавки, а также пенсионеров, постоянно проживающих за границей.