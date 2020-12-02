Названы кандидаты на выход на пенсию в 2021 году 

В первую очередь россиянин должен достичь пенсионного возраста, подчеркнула парламентарий. В будущем году пенсионная возрастная планка для мужчин окажется на уровне 61,5 года, для женщин — 56,5 года. Второе условие — наличие 12-летнего трудового стажа. И наконец, третий критерий — пенсионер должен накопить 21 балл пенсионного коэффициента.

Бибикова добавила, что в 2021 году выплаты по уходу на заслуженный отдых для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. В среднем прибавка составит около 1000 рублей.