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Россиян предупредили о росте цен 

Лера Букина 1 час назад
Инфляция по итогам 2020 года ожидается на уровне 4,4%. Темпу роста способствует слабый рубль, а также увеличение стоимости некоторых продуктов питания. Прогноз сделан на основе опроса экспертов «РИА Новости».
После того, как ограничения, введенные на фоне ситуации с коронавирусом, были сняты, в июле инфляция достигла 3,4%, а в октябре — 3,99%. Важно заметить, что в декабре 2019 года она достигла 3%. Такую оценку дал «Росстат».
В обновленном прогнозе Банка России отмечается возможный рост потребительских цен на 3,9-4,2% по итогам 2020 года. Он отличается от прогноза Минэкономразвития (3,8%). В 2021 году регулятор ожидает рост на 3,5-4%.
В России упал оборот наличных
Основными причинами значительной инфляции в декабре, как считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов, будут как рост внутреннего спроса, так и расширение денежного предложения в связи с крупными бюджетными расходами. По мнению главного экономиста Газпромбанка Сергея Коныгина, именно рост цен на такие продукты, как масло и сахар, станет главным фактором инфляции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2021 году в стране собираются внедрить новый метод расчета инфляции.
Комментарии 13
Личный счет , Видео , Экономика , Росстат , Минэкономразвития , Центральный банк России , РИА Новости
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