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Эксперт дал совет россиянам без миллиона 

Сергей Василенок 1 час назад
Эксперт дал совет россиянам без миллиона
Фото: РИА Новости
Эксперт по финансовым инструментам Вячеслав Зайченко заявил, что россиянам, у которых нет накоплений как минимум в миллион рублей, не стоит играть на бирже. Об этом сообщает News.ru.

«Лучший совет, как инвестировать совсем небольшие суммы, это пойти и потратить их на самообразование, стать финансово грамотным», — заявил Зайченко.

Эксперт отметил, что отсутствие сбережений говорит о неэффективной «личной экономической стратегии» человека. Он посетовал, что россияне не хотят переучиваться, менять профессию и верят мошенникам, которые обещают огромные доходы от небольших инвестиций.

«Нужно помнить: нельзя стать миллионером, если нет хотя бы одного миллиона рублей», — отметил Зайченко.

По его мнению, если человек приходит на биржу с маленькими суммами, эффект от их вложения будет либо нулевым, либо отрицательным.

«Биржевой рынок в целом работает только в той связке, когда нужно задействовать и акции, и облигации, и деривативы. Это означает ходить на двух ногах. А люди часто задают вопрос, как прыгать на одной ноге через лужу. Ответ: никак», — подчеркнул он.

Как писал «Рамблер», эксперт Росгосстрах Банка Павел Седельников посоветовал россиянам открывать валютные вклады, несмотря на низкие проценты ставки.
По мнению Седельникова, в долгосрочной перспективе укрепления рубля ждать не стоит. Среднестатистическому вкладчику он посоветовал создать мультивалютную корзину по вкладу, состоящую из рублей и долларов. Более подкованным инвесторам стоит присмотреться и к другим валютам — евро, швейцарскому франку, юаню и йене.
Видео дня. Российская валюта укрепляется по отношению к доллару
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Личный счет , Росгосстрах Банк
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