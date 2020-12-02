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Пенсии россиян опять заморозили 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Пенсии россиян опять заморозили
Фото: ТАСС
Заморозку накопительной части пенсии россиян опять продлили, на этот раз — до 2023 года. Соответствующий закон одобрили в Совфеде, передает РИА Новости.
В конце ноября инициативу поддержала Госдума. Предполагается, что это уменьшит размер трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 669,3 миллиарда рублей.
Отчисления граждан в накопительную часть пенсии в размере 6 процентов от зарплаты заморозили в 2014 году. Их направляют в страховую часть и тратят на выплаты нынешним пенсионерам. Правило должно было действовать до 2021 года, но президент России Владимир Путин продлил заморозку на 2022-й.
Ранее российские власти задумались над тем, чтобы изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно. В частности, Минтруд предложил осуществлять единовременную выплату в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20 процентов минимального размера оплаты труда.
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Комментарии 4
Личный счет , Владимир Путин , Минтруд , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
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