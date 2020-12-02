Советские вклады не оплатят до 2024 года 

Сенаторы Совета Федерации проголосовали за приостановку еще на год восстановления советских вкладов. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщал «Рамблер», в 1995 году в России был принят закон о том, что государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных гражданами во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, и средств, помещенных во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года. Однако с 2003 года приостановка компенсаций продлевается ежегодно.

Сегодня Совет Федерации одобрил закон о продлении до 1 января 2024 года приостановки компенсации сбережений по вкладам CCCР. Закон, одобренный сенаторами, является сопутствующим проекту федерального бюджета и был внесен правительством России

Ранее Госдума России одобрила аналогичный законопроект. При этом депутаты призвали правительство «ускорить разработку и принятия нормативных правовых актов», которые позволили бы в полной мере исполнить обязательства по советским вкладам.