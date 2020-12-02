Оливье для россиян станет дороже 

На фоне инфляции в этом году расходы россиян на салат оливье увеличатся, заявила доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Мария Долгова. Все дело в росте цен на определенные ингредиенты. Об этом пишет АГН «Москва».
«Приготовление оливье в 2020 году обойдется дороже, чем год назад. Из продуктов, которые используются в традиционном салате оливье, сильнее всего подорожали морковь (на 23% по сравнению с декабрем 2019 года), картофель — на 19%. Рост цен отмечен по вареной колбасе — на 2,9%, а также по репчатому луку — на 2,2%», — отметила Долгова.
Текущая эпидемиологическая ситуация побудит россиян уменьшить расходы на подготовку к Новому году.
По мнению Долговой, граждане будут отмечать новогодний праздник скромно, без гостей. В связи с этим россиянам не придется покупать большое количество продуктов к столу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что граждане России увидели плюсы в отмене новогодних гуляний.