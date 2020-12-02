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Россияне запаслись ценными бумагами 

Lenta.ru 28 минут назад
Россияне запаслись ценными бумагами
Фото: РИА Новости
Россияне запаслись акциями и облигациями, говорится в обзоре Центробанка, опубликованном на его сайте.
Общая стоимость ценных бумаг во владении частных инвесторов по состоянию на конец третьего квартала (июль-сентябрь) составила 4,7 триллиона рублей, что на 16 процентов выше показателя второго квартала и на 46 процентов превышает результат аналогичного периода прошлого года.
Отмечается, что россияне по-прежнему интересуются рисковыми активами, среди которых структурные облигации, формируемые банками и инвесткомпаниями. По их условиям, владелец бумаги получает максимальную прибыль при совпадении целого ряда условий, а в противном случае ограничивается минимальной выгодой или вовсе может понести убыток.
Общая стоимость структурных облигаций на счетах физлиц к концу сентября составила 489 миллиардов рублей, или 19 процентов от всего объема облигаций в собственности частных инвесторов.
ЦБ обращает внимание на то, что продавцы структурных продуктов и других сложных инвестиционных инструментов обязаны разъяснять клиентам их устройство. Кроме того, регулятор борется с навязыванием инвестиционных услуг — так называемым мисселингом.
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Личный счет , Рынки , Центральный банк России
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