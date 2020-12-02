Пандемия коронавируса в США привела к экономическому спаду исторического масштаба, заявила Джанет Йеллен , которую Джозеф Байден намерен выдвинуть на пост министра финансов.

«Это американская трагедия, и нам необходимо действовать безотлагательно. Бездействие приведет к самоусиливающемуся спаду, который нанесет еще больший ущерб», — цитируют СМИ ее слова.

В ноябре аналитики Citigroup предсказали падение доллара на 20% в 2021 году, если вакцины от коронавируса распространятся и помогут оживить мировую торговлю и экономический рост. Что ждет доллар после прихода Джанет Йеллен в Минфин ? Это важно, ведь РФ вкладывает средства в гособлигации США. Да и россияне держать часть сбережений в американской валюте.

— Я не знаю ни одного серьезного эксперта, который бы оптимистично смотрел на будущее доллара, — говорит профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов. — Точка невозврата, когда еще можно было сократить денежную массу, уже пройдена. В пандемию, печатный станок ФРС заработал на полную мощность. За несколько месяцев в обращение было вброшено 3 трлн. долларов.

Теперь политика количественного ужесточения (абсорбция части денежной массы ФРС) уже не даст никакого эффекта. Да и никто не обещает отхода от нынешней политики количественных смягчений (легализации деятельности печатного станка).

Более того, поскольку Байден обвинял Трампа в неэффективной борьбе с COVID-19, он, видимо, продолжит финансирование программ по компенсации последствий вирусно-экономической пандемии. Он обещал вбросить в экономику еще 3 трлн. долларов. Откуда они возьмутся? Налоговая база США сжимается. Понятно, что эти деньги Байден рассчитывает получить от ФРС.

Так что денежная масса будет продолжать расти. На сегодняшний день государственный долг США составляет 27,4 трлн. долларов. Если Байден станет хозяином Белого дома, сумма долга превысит планку в 30 трлн. долларов. А это означает обесценение американского доллара. Просто этот процесс маскируется.

«СП»: — А где этот переизбыток долларов? Инфляции в США нет. Некоторое время назад американцы даже боролись с дефляцией…

— Вся долларовая масса уходит на финансовые рынки. А там даже не инфляция, а гиперинфляция. Мы не зря говорим о пузыре на фондовом рынке. И когда произойдет обвал на фондовых рынках, а он обязательно произойдет, потому что никто не отменял законы развития капиталистической экономики, мы эту гиперинфляцию сразу увидим.

Уже сегодня банки Уолл-стрита аккуратно советуют своим клиентам отползать в сторону от американского доллара. Первым это сделал Goldman Sachs, который рекомендовал переводить доллары в золото. Сегодня и другие банки советуют то же самое. Думаю, при Байдене в Америке произойдет очень серьезный финансовый катаклизм.

«СП»: — А Россия тем временем держит часть резервов в американских гособлигациях. Или мы успеем оперативно сбросить их до краха?

— Они не значительны — сумма колеблется на уровне 5 млрд долларов. Но это не вся долларовая компонента международных резервов. Основная часть долларов размещена на депозитах в иностранных банках. По моим оценкам, долларовый компонент международных резервов составляет 120 млрд Так что доллары на депозитах могут запросто сгореть.

«СП»: — И что же делать, уходить в другие валюты?

— Они тоже не надежны. Ни евро, ни юань, который дает убытки нашему ЦБ , потому что у него плановое снижение валютного курса. По поводу британского фунта, швейцарского франка, японской йены тоже оптимизма нет. Единственная твердая «кочка» — это золото. Но Россия, будучи второй в мире по объему добычи золота страной, почти всё золото экспортирует. В то время как оно должно замещать доллары в международных резервах.

РФ с 1 апреля этого года прекратил закупки золота. Хотя россияне в любой момент готовы конвертировать свои рублевые и долларовые сбережения в желтый металл. Но для этого надо отменить НДС на золото, который у нас самый высокий в мире — 20%. Граждане готовы покупать инвестиционные монеты, слитки, но они этого почти не делают из-за налога. Вот китайцы отменили в 2004 году свой НДС на золото, и сразу начался рост внутреннего рынка.

— Рубль стал одной из худших валют в текущем году, — продолжает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Среди причин: санкционное давление, обвал цен на нефтяном рынке и как следствие финансирование дефицита бюджета со стороны Банка России, который повлияли на ускорение инфляции и, конечно, рост стабильных валют (доллар США, евро).

Однако в последнее время рубль отыграл часть позиций на фоне снижения американского доллара, которое было вызвано ожиданием новой программы поддержки американской экономики, а также ростом рисковых настроений инвесторов на мировых финансовых рынках из-за того, что у инвесторов охраняются надежды на прогресс в создании вакцины и успех в борьбе против COVID-19.

Доллар США вполне может продолжить снижение, что повлияет и на укрепление рубля, и на золотовалютные резервы (ЗВР). ЗВР в пересчете на рубли от падения доллара начнут снижаться, потому что львиная часть их номинирована в долларах США. Однако негативный эффект от падения доллара может быть нивелирован за счет роста золота из-за ослабления доллара США.

На данный момент на золото приходится 19% от всех международных резервов РФ. Тренд на ослабление доллара также конечен и продлится на рынке до тех пор, пока будут происходить масштабные вливания ликвидности в экономику США.

«СП»: — Как исходя из всего этого действовать на рынке рядовому инвестору?

— Пока американская валюта снижается по отношению к рублю, у рядового инвестора есть шанс закупиться валютой до следующей волны девальвации рубля. Покупать валюту стоит равномерно и с постоянной периодичностью, тогда удастся поддерживать средний курс покупки валюты близко к текущей цене, а значит даже в худшем случае «бумажный» убыток будет небольшим.

Падение доллара США на Россию не окажет сильного влияния. Главная угроза — это падение мировой экономики. В этом случае спрос на российский экспорт будет низким, а за счет внутреннего спроса, даже в случае его стимулирования, компенсировать выпадающие доходы не удастся.

Константин Блохин. О политических аспектах экономической линии команды Байдена «СП» рассказал политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН

— Не думаю, что курс администрации Джо Байдена будет радикальным. О нем говорят, как о новом Обаме. С ним придут старые, известные всем люди. Это все тот же клан Хиллари Клинтон, связанный с интересами демократов. В части экономики они изначально связаны с финансовым сектором, с Уолл-стрит.

Администрация Байдена будет договариваться с Китаем. От политики сдерживания Пекина они не откажутся, но риторика крестового похода, торговых войн, которую вел Трамп, считая китайскую экономическую экспансию экзистенциальной угрозой, будет отодвинута на задний план. И в Китае к такому диалогу готовы. Они этого хотят. Байден для Пекина лучше, чем Трамп.

Для демократов Китай — это еще инструмент личного обогащения. Именно эти космополитичные группы, думая о собственных бонусах, золотых парашютах, были инициаторами и сторонниками перевода американских производственных мощностей в КНР. Для них главное, что экономика растет. А за счет чего — безразлично. Появление в США Ржавого пояса их не беспокоит.

«СП»: — Каковы перспективы американской экономики?

— Понятно, что по экономике США здорово ударил коронавирус. Ситуацию сравнивают не с кризисом 2008 года, а с Великой депрессией. Нобелевские лауреаты по экономике открыто говорят, что американская мечта умерла, что в стране колоссальное неравенство, что 70% населения не доверяют федеральному правительству. Быстро преодолеть это не получится.

Трамп понимал, что время работает против США и на Китай. Поэтому Пекин надо было срочно задушить любыми способами. А команда Байдена даст Китаю шанс. Американцы проигрывают.