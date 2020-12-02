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Эксперт дал рекомендации по хранению сбережений 

RT на русском 1 час назад
Россиянам дали рекомендации по хранению сбережений
Фото: РИА Новости
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников дал рекомендации по хранению сбережений.

«Обычному гражданину стоит хранить средства, согласно золотому правилу инвесторов: на руках надо иметь валюту платежа. Если вы собираетесь покупать что-то на российском рынке, то нужны рубли. Если потом захотите отправиться в Европу, то копите евро», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, валюта платежа должна определять деньги на банковском вкладе.
Он также отметил, что в 85% мировых сделок есть доллар и он останется глобальной валютой надолго.
Ранее эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил позиции золота в мировой экономике.
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