Россиянам дали рекомендации по хранению сбережений

«Обычному гражданину стоит хранить средства, согласно золотому правилу инвесторов: на руках надо иметь валюту платежа. Если вы собираетесь покупать что-то на российском рынке, то нужны рубли. Если потом захотите отправиться в Европу, то копите евро», — заявил он в беседе с Nation News.