Минтруд высказался о зарплате россиян на удаленке

«Независимо от режима, которым будет пользоваться работник во взаимоотношениях с работодателем, заработная плата должна не меняться», — сказал министр. Также Котяков уточнил, что если объем работы не изменился в связи с изменением режима организации труда, то зарплата должна соответствовать той, которую работник получал бы в офисе.