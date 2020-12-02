Верховный суд поставил точку в пенсионных спорах

Если врачи ошибочно присвоили гражданину статус (инвалидность) на получение пенсии, он не должен возвращать эти социальные выплаты. Человек не может влиять на медэкспертов и оценивать правомерность их решений. Это же частично касается начисленных по ошибке зарплат и премий. Об этом говорится на сайте Верховного суда РФ.

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«Льготы не подлежат возвращению, если сам гражданин действовал добросовестно и никаких противоправных действий ради получения компенсации не получал. Причем добросовестность получателя соцвыплат презюмируется, то есть это органы власти должны доказать, что в действиях гражданина будто бы есть нарушения», — говорится на сайте суда.

Такое же правило, как отмечается, действует не только в отношении пенсий и льгот, но и премий, зарплат, стипендий, алиментов и других выплат, предоставленных человеку в качестве средства к существованию. Возвращение этих сумм может поставить гражданина в трудное материальное положение.