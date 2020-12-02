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Россиянам разрешили оставлять себе начисленную по ошибке пенсию

Ura.Ru
1 час назад
Если врачи ошибочно присвоили гражданину статус (инвалидность) на получение пенсии, он не должен возвращать эти социальные выплаты. Человек не может влиять на медэкспертов и оценивать правомерность их решений. Это же частично касается начисленных по ошибке зарплат и премий. Об этом говорится на сайте Верховного суда РФ.
Верховный суд поставил точку в пенсионных спорах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Льготы не подлежат возвращению, если сам гражданин действовал добросовестно и никаких противоправных действий ради получения компенсации не получал. Причем добросовестность получателя соцвыплат презюмируется, то есть это органы власти должны доказать, что в действиях гражданина будто бы есть нарушения», — говорится на сайте суда.
Такое же правило, как отмечается, действует не только в отношении пенсий и льгот, но и премий, зарплат, стипендий, алиментов и других выплат, предоставленных человеку в качестве средства к существованию. Возвращение этих сумм может поставить гражданина в трудное материальное положение.
Ранее стало известно, что в 2021 году российских пенсионеров проверят на предмет наличия дополнительных доходов, а также места их жительства. В последнем случае это коснется тех, кто получает «северные доплаты» или проживает за границей. Цель этих мероприятий — проверить правомерность перечисления гражданам различных надбавок. Если будет установлено, что люди получали деньги, не имея на это оснований, выплаты придется вернуть.
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