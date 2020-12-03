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Экономисты назвали срок восстановления доходов россиян 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Назван срок восстановления доходов россиян
Фото: Pixabay
Резкий спад сокращавшихся доходов россиян в 2020 году не сменится быстрым восстановлением в следующем, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, передает РБК.
В 2021 году доходы россиян в лучшем случае увеличатся на 2 процента после спада на 5 процентов по итогам нынешнего года. Экономист также назвала срок восстановления доходов граждан. По ее мнению, провал в доходах может быть преодолен лишь к концу 2022 года.
Как подчеркнула директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова, предпосылок для быстрого восстановления нет, после небольшого отскока в 2021 году существует риск стагнации реальных располагаемых доходов, которые так и не смогли вернуться на докризисный уровень 2013 года.
Специалист считает, что тормозить восстановление доходов в следующем году будут подавленная экономическая активность из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также секвестр бюджетных расходов и сложная экономическая ситуация в регионах.
Ранее в декабре сообщалось, что доходы жителей 61 региона России увеличились в третьем квартале года по сравнению со вторым кварталом. Аналитики заметили квартальный рост этого показателя на фоне его рекордного в XXI веке падения в годовом выражении. Так, в апреле-июне 2020 года реальные располагаемые доходы россиян в среднем по стране оказались на 8,4 процента ниже, чем в 2019-м. С июля по сентябрь падение составило 4,8 процента. Хуже ситуация была только в 1999-м после экономического кризиса 1998 года.
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Комментарии 1
Личный счет , Когда следующий кризис , Наталия Орлова , Наталья Акиндинова , ВШЭ , Альфа-банк
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