Назван срок восстановления доходов россиян

Резкий спад сокращавшихся доходов россиян в 2020 году не сменится быстрым восстановлением в следующем, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова , передает РБК.

В 2021 году доходы россиян в лучшем случае увеличатся на 2 процента после спада на 5 процентов по итогам нынешнего года. Экономист также назвала срок восстановления доходов граждан. По ее мнению, провал в доходах может быть преодолен лишь к концу 2022 года.

Как подчеркнула директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова , предпосылок для быстрого восстановления нет, после небольшого отскока в 2021 году существует риск стагнации реальных располагаемых доходов, которые так и не смогли вернуться на докризисный уровень 2013 года.

Специалист считает, что тормозить восстановление доходов в следующем году будут подавленная экономическая активность из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также секвестр бюджетных расходов и сложная экономическая ситуация в регионах.