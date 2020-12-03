Россиянам назвали необходимый размер сбережений 

Установленной суммы денег, которую необходимо откладывать в качестве финансовой «подушки безопасности», не существует, ведь все зависит от финансового положения человека. Об этом рассказал NEWS.ru эксперт по личным финансам Михаил Попов

«Следует придерживаться простого правила: отложенных денег должно хватить на 6–12 месяцев существования без зарплаты. Условно говоря, если ваш доход составляет 100 тысяч рублей в месяц, а вы тратите в месяц около 80 тысяч рублей, то минимальная подушка безопасности для вас — 480 тысяч. Чем больше, тем лучше», — подчеркнул эксперт.

Попов отметил важность существования сбережений, ведь человек может столкнуться с потерей работы, временной утратой трудоспособности. Данная «подушка безопасности», по его мнению, поможет человеку сконцентрироваться на возникшей проблеме, а не на проблеме с доходом.

Чаще всего экономисты рекомендуют откладывать около 10% дохода в качестве накоплений или вкладов.