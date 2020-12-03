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Россиянам назвали необходимый размер сбережений 

Лера Букина 50 минут назад
Россиянам назвали необходимый размер сбережений
Фото: РИА Новости
Установленной суммы денег, которую необходимо откладывать в качестве финансовой «подушки безопасности», не существует, ведь все зависит от финансового положения человека. Об этом рассказал NEWS.ru эксперт по личным финансам Михаил Попов.

«Следует придерживаться простого правила: отложенных денег должно хватить на 6–12 месяцев существования без зарплаты. Условно говоря, если ваш доход составляет 100 тысяч рублей в месяц, а вы тратите в месяц около 80 тысяч рублей, то минимальная подушка безопасности для вас — 480 тысяч. Чем больше, тем лучше», — подчеркнул эксперт.

Попов отметил важность существования сбережений, ведь человек может столкнуться с потерей работы, временной утратой трудоспособности. Данная «подушка безопасности», по его мнению, поможет человеку сконцентрироваться на возникшей проблеме, а не на проблеме с доходом.
Чаще всего экономисты рекомендуют откладывать около 10% дохода в качестве накоплений или вкладов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что более трети россиян из-за эпидемии начали откладывать небольшие суммы денег.
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Личный счет , Михаил Попов
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