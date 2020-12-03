Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.91
90.90
90.27
Прогноз
07.12 – 14.12
$
73.90
88.18
Индексы и котировки Brent
48.34
+0.44 Золото
1832.13
–0.23 РТС
1335.44
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.12
1.2157
+0.0304
18.11
1.1853
30.11
22.11
08.11

Назван средний размер займа «до зарплаты» в России 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Назван средний размер займа «до зарплаты» в РФ
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Средний размер займа «до зарплаты» в России составил 8182 рубля в октябре. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
По сравнению с сентябрем показатель снизился на один процент. Сегмент микрозаймов полностью восстановился, отмечают эксперты. Лидерами по объемам выдачи микрокредитов назвали Белгородскую область (11,23 тысячи рублей), Москву (11,04 тысячи рублей) и Ростовскую область (9,09 тысячи рублей).
Наибольший рост среднего чека микрозайма продемонстрировали Белгородская область (плюс 45,9 процента), Приморский край (на 9,3 процента) и Республика Саха (на 8,8 процента).
В октябре этого года в России было выдано 1,67 миллиона единиц микрозаймов, что на 11,4 процента больше, чем годом ранее. Больше всего займов получили жители Москвы, Московской области, Краснодарского края, а также Свердловской и Кемеровской областей. Ранее сообщалось, что основными получателями ссуд стали 20-летние граждане.
Видео дня. Криптовалюты хотят обложить налогом
Последние новости
Собянин объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в Москве Собянин объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в Москве Азербайджан обнародовал первые официальные данные о погибших в Карабахе Азербайджан обнародовал первые официальные данные о погибших в Карабахе Чубайс объявил об уходе из «Роснано» Чубайс объявил об уходе из «Роснано»
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение