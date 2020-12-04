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К Новому году подорожали повседневные товары 

Лера Букина 20 минут назад
К Новому году подорожали повседневные товары
Фото: РИА Новости
За год, по данным исследовательского холдинга «Ромир», потребительские товары подорожали на 14%. За основу был взят период с октября 2019 года по октябрь 2020 года. Значительный рост наблюдается с января 2019 года, он составил 18%. Об этом пишут «Известия».
Нельзя сказать, что ценовая ситуация в магазинах менялась плавно. Курс валют и нововведения в налоговом законодательстве влияли на нее значительным образом. Важно отметить, что производители и ритейлеры изменяли цены на товары практически в одно время.
«Ромир» перечислил продукты повседневного спроса, которые попали под ценовой удар: мясные и рыбные изделия, сыр, молоко, колбаса (вареная), яйца, сосиски, сливочное масло, овощи и фрукты, сметана, творог, печенье, хлеб и другие. Также в список компании попали и непродуктовые товары такие, как одежда, обувь, товары для детей, туалетная бумага, лекарственные средства, бытовая химия, а также средства личной гигиены.
При этом статистика «Росстата» сильно отличается от данных «Ромира» — показатели гласят, что годовая инфляция на продукты питания составила 4,83% (в октябре). Замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова отмечает, что результаты исследования холдинга не противоречат Росстату, так как средние цифры инфляции основаны на потребкорзине с четким перечнем товаров, а в опросе «Ромира» участвовали жители крупных городов, которые могут позволить себе продукты подороже.
По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, перечисленные «Ромиром» продукты являются товарами импортного производства или же имеют высокую значимость от импорта. Также он подчеркнул, что статистика данной компании близка к реальности.
Инфляция может достигнуть 3,9–4,2% по итогам текущего года, считают в Банке России. В Минэкономразвития прогнозируют рост цен на 3,8%.
Ранее «Рамблер» сообщал, на сколько выросли в цене продукты питания.
Видео дня. Эксперты рассказали о подорожании повседневных товаров в РФ
Комментарии
Личный счет , Наталья Мильчакова , Росстат , Минэкономразвития , Центральный банк России , газета "Известия"
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