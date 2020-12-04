Раскрыта новая схема мошенничества с ЖКХ

ВТБ зафиксировал новые случаи социальной инженерии — мошенники сообщают клиентам о якобы возникших у них долгах по жилищно-коммунальным услугам за время изоляции в течение 2020 года и просят оплатить онлайн поддельные квитанции или предоставить сведения о ранее совершенных транзакциях, получая доступ к банковским счетам граждан, сообщила пресс-служба банка.

Притом, что режим самоизоляции на всей территории РФ официально был отменен еще несколько месяцев назад, многие компании перевели своих сотрудников на дистанционный формат работы, из-за чего граждане в этом году гораздо чаще находятся дома.

"Управляющие компании традиционно делают перерасчет за ЖКУ по итогам года, особенно если граждане несвоевременно передавали показания счетчиков воды и электроэнергии. В условиях пандемии траты на коммунальные услуги резко возросли, поэтому вопрос погашения задолженности, действительно, может быть для отдельных жильцов актуальным. Не дожидаясь конца года, мошенники проверяют горожан на бдительность", — комментирует ситуацию вице-президент ВТБ, руководитель департамента эквайринга Алексей Киричек.

По его словам, несколько клиентов ВТБ обратились в банк с описанием подобных ситуаций. Злоумышленники направляли им сообщение с требованием оплатить возникшие долги по ЖКХ и ссылкой для проведения транзакции. Сумма не была фиксированной и варьировалась в среднем от 10 до 20 тысяч рублей. В случае, если клиент игнорировал сообщения, мошенники звонили ему, якобы от управляющей компании, для проверки совершенных ранее в этом году платежей, убеждая в наличии "долга по квартплате". Выяснив способ оплаты и реквизиты карты, по которой проходил платеж, лжесотрудники предлагали совершить "тестовую транзакцию для проверки" и сообщить им код из направленного sms.