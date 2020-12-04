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Стала известна новая схема кражи денег с банковских карт 

Newsru.com 1 час назад
Мошенники стали использовать новый способ для выманивания у россиян данных их банковских карт. Упор делается на вымышленных долгах за ЖКХ.
Злоумышленники рассылают фальшивые уведомления с реквизитами для оплаты несуществующих долгов, сообщает РБК.

Если клиент начинал процесс оплаты онлайн и вводил реквизиты своей карты на сайтах, куда вели ссылки из письма, то мошенники получали доступ к его банковскому счёту, — поясняет агентство.

Тем россиянам, кто игнорировал уведомления, начинали звонить якобы от лица управляющей компании. В телефонном разговоре мошенники пытались убедить жертву в наличии «задолженности». Также они уговаривали россиян сверить данные карты, с которой проводились предыдущие платежи. Для этого предлагали совершить тестовую транзакцию с помощью СМС-сообщения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что более половины опрошенных россиян заявили о контактах с мошенниками в Сети во время пандемии. Из них треть потеряла из-за этого деньги. За семь месяцев пандемии стали жертвами аферистов вдвое больше людей, чем за семь месяцев до распространения заболевания.
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