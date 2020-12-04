Переезжающие в закрытые города врачи получат компенсации

Подчеркивается, что категории медиков, получающих компенсации, будут расширены. Теперь акушерки и медсестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которые переезжают в ЗАТО в любых регионах России, будут получать по 500 тысяч рублей единовременной выплаты. Выплаты на Крайнем Севере и Дальнем Востоке составят один миллион рублей.