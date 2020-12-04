Россияне урезали расходы на подарки к Новому году

Многие граждане России уже знают, сколько готовы потратить денег на празднование Нового года. Бюджет в 2020 году, как показали результаты исследования портала Superjob.ru, будет примерно таким же, как в 2019 году. Однако экономия денежных средств придется на подарки. Этому способствует сложная финансовая ситуация на фоне эпидемии коронавируса. Оказалось, что россияне приберегут свои средства путем экономии на коллегах, пишет МК.

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Большинство граждан страны готовы выделить на празднование Нового года 18300 рублей (из расчета на одну персону). В 2019 году эта сумма была на 300 рублей меньше.

Опрос продемонстрировал, что именно женщины планируют сэкономить больше, чем мужчины.

Также наблюдается и то, что граждане, чей доход не превышает 30 тысяч рублей в месяц, занимаются планированием расходов более тщательно, чем те, кто зарабатывает больше (43% против 32% среди участников с зарплатой 80 тыс. руб. и более).

Оказалось, что жители Москвы и Санкт-Петербурга – самые неэкономные в вопросе празднования. Они готовы потратить даже больше денег, чем в прошлом году – на 8% и 6% соответственно, то есть, 22600 рублей и 20700 рублей. Самые скромные – жители Волгограда, они намерены потратить на праздники 14300 рублей. Это на 5% ниже расходов 2019 года.

Что касается расходов на подарки, то граждане собираются урезать свои бюджеты. Тем не менее 68% опрошенных готовят подарки для близких. В 2019 году таких людей было 74%. При этом 15% решили вообще ничего никому не дарить на Новый год.

В среднем жители России готовы потратить на подарки 11800 рублей. Москвичи планируют в среднем обойтись суммой в 16 тысяч рублей, самый маленький бюджет у волгоградцев – 11300 рублей.