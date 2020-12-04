Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами 

Самую высокую среднюю зарплату получают жители Чукотки. Ее размер составил 116,4 тыс. рублей, подсчитал Росстат на основе данных за январь-сентябрь 2020 года. Об этом пишет RT.
Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ — 110 тыс. рублей, замыкает «тройку» Магаданская область — 96,2 тыс. рублей.
Москва вошла в топ-5. Жители российской столицы в среднем ежемесячно получают 95,9 тыс. рублей.
Самые низкие зарплаты были отмечены в Ивановской области (27,4 тыс. рублей), Алтайском крае (28,7 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (28,8 тыс. рублей), Карачаево-Черкесии (28,9 тыс. рублей) и Чечне (29 тыс. рублей).
Ранее «Рамблер» сообщал, что зарплаты руководителей самых крупных компаний упали в 8 из 12 отраслей.