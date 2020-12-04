Россияне рискуют потерять часть зарплаты к Новому году

Многие сотрудники российских компаний не получат 13-ю зарплату и предновогодних бонусов по причине того, что «Черная пятница», которая прошла 27 ноября, не принесла привычной прибыли организациям. Но что самое неприятное — заработная плата и вовсе может быть снижена. Такой прогноз дал экономист Константин Юрченко агентству Ura.ru.

«Недавно появились данные о поведении потребителей в «Черную пятницу» — по сравнению с 2019 годом, траты стали существенно меньше. Конечно, это скажется на доходах и финансовом состоянии компаний. Могу предположить, что в каких-то компаниях в этом году вообще откажутся от дополнительных выплат либо верхушка втихую себе выплатит, а остальным скажет «извините»», — поделился эксперт.

По мнению Юрченко, создать праздничное настроение перед Новым годом в этом году не получится из-за того, что эпидемия и ее последствия сильно отражаются на бизнесе. Экономия, по его словам, обычно заключается в том, что руководство урезает зарплату работнику. Целый оклад уменьшить невозможно, а вот ее часть — легко, поэтому именно она находится под ударом.

Эксперты Высшей школы экономики «Альфа-Банка» ранее уже предупреждали россиян о том, что в следующем году роста доходов можно не ждать. Ситуация, по их мнению, может быть урегулирована лишь к 2022 году.