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В России изменят правила назначения пенсий 

Майк Габриелян 39 минут назад
Россия стоит на пороге значительных пенсионных перемен. В следующем году изменятся правила выхода на пенсию: женщины отправятся на заслуженных отдых в 56 лет и шесть месяцев, мужчины — в 61 год и шесть месяцев. Об этом сообщает телеканал 360.
Миллионы россиян могут лишиться пенсии из-за новой реформы
Кроме того, размер пенсии будет зависеть от стажа и баллов. Чтобы получать как социальную, так и страховую часть, нужен стаж не менее 12 лет и 21 пенсионный балл. В противном случае страховая пенсия выплачиваться не будет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2021 году пенсии в России проиндексируют на 6,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Среднегодовой размер пенсии увеличится до 17443 рублей.
Личный счет , Видео , Владимир Путин
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