В России изменят правила назначения пенсий 

Россия стоит на пороге значительных пенсионных перемен. В следующем году изменятся правила выхода на пенсию: женщины отправятся на заслуженных отдых в 56 лет и шесть месяцев, мужчины — в 61 год и шесть месяцев. Об этом сообщает телеканал 360.

Кроме того, размер пенсии будет зависеть от стажа и баллов. Чтобы получать как социальную, так и страховую часть, нужен стаж не менее 12 лет и 21 пенсионный балл. В противном случае страховая пенсия выплачиваться не будет.