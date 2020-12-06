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Мошенники начали «разводить» россиян новым способом 

Deita.ru 1 час назад
Россиян начали «разводить» новым способом
Фото: deita.ru
Злоумышленники начали собирать персональные данные россиян под предлогом борьбы с пандемией, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».
По словам адвоката бюро «Мусаев и партнеры» Надежды Ермолаевой, мошенники представляются сотрудниками государственных структур и начинают выпутывать у ничего не подозревающих граждан их личную информацию, прикрываясь якобы профилактической работой по выявлению заболевших коронавирусом.
Получив нужные им сведения, жулики спешат оформить на доверчивых россиян кредиты. Как пояснила Ермолаева, в любых подобных ситуациях гражданам необходимо незамедлительно обращаться в банк, а также писать соответствующее заявление в полицию.
В начале декабря россиян предупредили об опасности оплаты электронных квитанций за услуги ЖКХ. Зачастую мошенники подделывают реквизиты платежа и в итоге отправленные деньги граждан попадают на личные счета злоумышленников.
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