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Потребительская активность россиян сократилась в ноябре на 10% 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Россияне сократили расходы
Фото: ТАСС
Потребительская активность россиян сократилась в ноябре 2020 года на 10% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex.
Траты в ходе традиционных ноябрьских распродаж — День холостяка (11 ноября), "Черная пятница" (28 ноября) и День матери (29 ноября) — сократились на 30% в сравнении с 2019 годом. При этом объем онлайн-покупок вырос в ноябре на 14% по сравнению с октябрем.
Однако уже в начале декабря индекс трат снизился до уровней второй половины мая 2020 года. Среди товаров лидером роста в ноябре оказались цветы.
Так, россияне потратили на букеты в День матери на 145% больше среднего годового значения и на 52% больше, чем в 2019 году.
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