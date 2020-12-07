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По 15 тысяч: в Госдуме предложили ввести новое пособие 

Deita.ru 1 час назад
По 15 тысяч: в России предложили новое пособие
Фото: РИА Новости
Женщины, родившие третьего ребёнка, должны получать ежемесячные денежные выплаты от государства.
Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике и экс-министр труда Сергей Калашников, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.
По словам парламентария, такие женщины должны каждый месяц получать от государства 15 тысяч рублей в качестве пособия. Предложение депутата содержит один важный нюанс: в момент выхода на пенсию такие выплаты должны прекращаться.
Одновременно с этим Калашников выступил против снижения пенсионного возраста для женщин, родивших троих детей. Как считает парламентарий, в этом случае они не успеют заработать себе стаж, который в будущем позволит им иметь достойную пенсию.
По мнению депутата, даже такие женщины должны работать, тем более, что в России можно найти несложное занятие, приносящее деньги.
Ранее лидер политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил за полную ликвидацию Пенсионного фонда страны и выплату пенсий россиянам напрямую из федерального бюджета.
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Комментарии 1
Личный счет , Сергей Миронов , Сергей Калашников , Госдума , Справедливая Россия , РИА "Дейта" , РИА Ura.ru
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