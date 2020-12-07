По 15 тысяч: в России предложили новое пособие

Женщины, родившие третьего ребёнка, должны получать ежемесячные денежные выплаты от государства.

Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике и экс-министр труда Сергей Калашников , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.

По словам парламентария, такие женщины должны каждый месяц получать от государства 15 тысяч рублей в качестве пособия. Предложение депутата содержит один важный нюанс: в момент выхода на пенсию такие выплаты должны прекращаться.

Одновременно с этим Калашников выступил против снижения пенсионного возраста для женщин, родивших троих детей. Как считает парламентарий, в этом случае они не успеют заработать себе стаж, который в будущем позволит им иметь достойную пенсию.

По мнению депутата, даже такие женщины должны работать, тем более, что в России можно найти несложное занятие, приносящее деньги.