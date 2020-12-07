Траты россиян в ноябре упали

Ноябрь, по данным Tinkoff CoronaIndex, продемонстрировал падение индекса потребительской активности россиян. Оно оценивается в 10% в сравнении с ноябрем 2019 года. Об этом пишут «Известия».

Важно заметить, что количество совершенных покупок онлайн выросло на 14%. Рост пришелся на спортивные товары, электронику, одежду и туристические путевки. Но уже в первой половине декабря покупательская способность упала до 6 баллов (данный показатель уже был отмечен во второй половине мая — начале июня 2020 года).

Выяснилось, что даже такие знаменитые распродажи, как День холостяка 11 ноября, «Черная пятница» 28 ноября и День матери 29 ноября не увеличили потребительский спрос. Напротив, траты упали на 30%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года.

Самые крупные траты были сделаны в период «Черной пятницы»: на услуги турагентств (+61% за неделю), образование (+42%), спортивные товары (+31%), книги и развлечения (+28% и +24% соответственно). Также граждане активно тратили деньги в салонах красоты (+24%), на одежду и обувь (+15%), бытовую технику и электронику (+20%) и на товары для дома и ремонта.

Итоги второго квартала, по словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, показали, что доходы россиян упали на 8% в сравнении с последними тремя месяцами, а по итогам третьего — еще на 5%. Он отметил, что заработок граждан стал снижаться с 2014 года (по наблюдению за объемом трат). Коренев подчеркнул, что в последнюю неделю распродажи магазины устраивали крупные акции из-за сокращения потребительских возможностей, а также для оптимизации складских помещений.