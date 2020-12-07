Россиянам дали советы по покупкам товаров в рассрочку 

Оплата товара по частям, то есть рассрочка, является популярным способом оплаты у покупателей. Она, по словам председателя правления КБ «ФинТех» Татьяны Федорцовой, в своих преимуществах не имеет отличий от обычного кредита — с ее помощью можно пользоваться товаром сразу, внося за него денежные средства постепенно, пишет «Прайм».

Удобна рассрочка тем, что у данной схемы покупки нет главного недостатка в виде процентов. Сегодня на рынке потребительские кредиты предлагают по ставке от 6-7% (в лучшем случае) до 15-20%. Денежные средства под низкий процент, как правило, можно получить от банка только при предоставлении в банк сведений о доходах. Важно заметить, что в ожидании решения можно провести несколько дней.

Существует еще одно преимущество карт рассрочки — высокая вероятность одобрения. На сегодняшний день большинство банков занимаются проверкой кредитной истории человека, после чего часто граждане получают отказ.

«Выдавая карту рассрочки, банки, конечно, могут ограничить лимит по расходам, но отказывают редко. Кроме того, при её оформлении не нужно готовить большой пакет документов. При этом зачастую карту можно заказать онлайн, а доставляют её прямо на дом курьером», — подчеркнула Федорцова.

Сегодня существуют выгодные программы рассрочки. Например, это касается бонусов в виде скидок в магазинах-партнерах.

Такую карту можно использовать в качестве «копилки», оплачивать ею задолженности. Есть и возможность получать кешбэк за товары и многое другое.

Федорцова отметила, что преимущества в использовании карт рассрочки могут увидеть дисциплинированные клиенты, которые вносят платежи в установленный срок. Для тех, кто нарушает условия договора, существуют определенного рода санкции. Клиентам рекомендуют воспринимать рассрочку как обыкновенный кредит. Также гражданам советуют читать все условия договора.