В России готовят важные изменения в Налоговый кодекс

Процедура получения вычетов НДФЛ для россиян может быть упрощена. 7 декабря правительственная комиссия по законопроектной деятельности РФ будет рассматривать соответствующий проект изменений в Налоговый кодекс, сообщают «Известия».

В настоящее время для того, чтобы оформить вычет, нужно подавать необходимую декларацию. Благодаря поправкам, которые были подготовлены Минфином в конце сентября, данная процедура может стать гораздо удобнее — необходимо будет лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика. Процесс может быть запущен с 1 января 2021 года. Политики, а также эксперты одобрили данную инициативу. По их мнению, потребуется лишь проведение разъяснительной работы среди тех, кто не разбирается в подобных процедурах.

Также законопроектом предлагается автоматизировать соответствующие процессы администрирования. Нововведения коснутся выплат за покупку жилья и погашения процентов по целевым займам (кредитам), а также операций с индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС).

Данный закон, по словам экспертов Минфина, поможет уменьшить издержки банков, ведь планируется переход в онлайн-режим вместо бумажного формата. Такие новшества сделают оформление налогового вычета более удобным для всех участников процесса.