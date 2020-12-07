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В России предложили упростить получение вычета по НДФЛ 

Лера Букина 2 часа назад
В России готовят важные изменения в Налоговый кодекс
Фото: РИА Новости
Процедура получения вычетов НДФЛ для россиян может быть упрощена. 7 декабря правительственная комиссия по законопроектной деятельности РФ будет рассматривать соответствующий проект изменений в Налоговый кодекс, сообщают «Известия».
В настоящее время для того, чтобы оформить вычет, нужно подавать необходимую декларацию. Благодаря поправкам, которые были подготовлены Минфином в конце сентября, данная процедура может стать гораздо удобнее — необходимо будет лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика. Процесс может быть запущен с 1 января 2021 года. Политики, а также эксперты одобрили данную инициативу. По их мнению, потребуется лишь проведение разъяснительной работы среди тех, кто не разбирается в подобных процедурах.
Также законопроектом предлагается автоматизировать соответствующие процессы администрирования. Нововведения коснутся выплат за покупку жилья и погашения процентов по целевым займам (кредитам), а также операций с индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС).
Данный закон, по словам экспертов Минфина, поможет уменьшить издержки банков, ведь планируется переход в онлайн-режим вместо бумажного формата. Такие новшества сделают оформление налогового вычета более удобным для всех участников процесса.
Также, по мнению научного руководителя Всероссийского центра изучения общественных мнений (ВЦИОМ) Иосифа Дискина, цель проекта — повысить доверие граждан к финансовым институтам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в РФ могут ввести налоговый вычет за занятия спортом.
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Комментарии
Личный счет , Иосиф Дискин , Минфин , ВЦИОМ , газета "Известия"
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