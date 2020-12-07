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Россияне решили работать на пенсии 

Секрет Фирмы и ещё 4 1 час назад
Россияне решили работать на пенсии
Фото: ТАСС
Около 22% россиян решили остаться на работе после выхода на пенсию, выяснил ВЦИОМ. Ещё 70% заявили, что допускают такую возможность в зависимости от обстоятельств.
Чаще всего о работе на пенсии говорили жители крупных городов. Не планируют трудиться в старости около 7% россиян, в основном это жители сёл.
Около 45% опрошенных сказали, что если пенсионер хочет работать, никто не может ему этого запретить. 23% посочувствовали россиянам, которые вынуждены трудиться на пенсии. Только 8% возмутились, что работающие пенсионеры занимают вакансии и мешают карьерному росту молодых сотрудников.
Пенсионеры вынуждены работать из-за маленькой пенсии — так считают 74% россиян. В числе других причин опрошенные назвали желание помочь детям и внукам (56%), стремление избежать одиночества (32%), интерес к работе (19%) и привычку (16%).
Ранее в России отказались индексировать пенсии работающим пенсионерам. Министр финансов Антон Силуанов назвал несправедливой ситуацию, когда пожилому человеку, который не потерял доход, повышают пенсию.
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Комментарии
Личный счет , Антон Силуанов , ВЦИОМ
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