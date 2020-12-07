Россияне решили работать на пенсии 

Около 22% россиян решили остаться на работе после выхода на пенсию, выяснил ВЦИОМ . Ещё 70% заявили, что допускают такую возможность в зависимости от обстоятельств.

Чаще всего о работе на пенсии говорили жители крупных городов. Не планируют трудиться в старости около 7% россиян, в основном это жители сёл.

Около 45% опрошенных сказали, что если пенсионер хочет работать, никто не может ему этого запретить. 23% посочувствовали россиянам, которые вынуждены трудиться на пенсии. Только 8% возмутились, что работающие пенсионеры занимают вакансии и мешают карьерному росту молодых сотрудников.

Пенсионеры вынуждены работать из-за маленькой пенсии — так считают 74% россиян. В числе других причин опрошенные назвали желание помочь детям и внукам (56%), стремление избежать одиночества (32%), интерес к работе (19%) и привычку (16%).