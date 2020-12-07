Россиян предупредили о скачке цен на говядину

В 2020 году, по данным Национального союза мясопереработчиков, был отмечен ценовой рекорд на говядину — производственная стоимость мяса крупного рогатого скота за девятимесячный период увеличилась на 17,5%, пишет РБК. По словам исполнительного директора Национального союза мясопереработчиков Екатерины Лучкиной, цены на говядину постепенно поднимались весь прошлый год, незначительная коррекция наблюдалась с февраля по май 2020 года (это была первая волна пандемии). Затем цены вновь поднялись.

Минсельхоз отмечает рост оптовых цен на говядину у производителей — средняя цена на полутушу говядины у сельхозпроизводителей на 25 ноября составила 243,87 тыс. руб. за 1 тонну. Это почти на 6% больше, чем в конце ноября прошлого года, и на 8% — чем в конце ноября позапрошлого.

В октябре 2020 года, исходя из данных «Росстата» , 1 кг говядины (кроме бескостного мяса) в рознице составлял в среднем 356,8 руб. (это на 3% больше, чем в прошлом году). Если говорить о цене на бескостную говядину, то в рознице она составила 503,4 руб за килограмм (это также на 3% больше, чем в прошлом году). С 2017 года это значение является максимальным.

Увеличение цен, как сообщают в Национальном союзе мясопереработчиков, обусловлен подорожанием импортного мяса на фоне девальвации рубля. Что касается собственного производства говядины в РФ, то оно растет медленным темпом.

Важно отметить, что в первой половине ноября была одобрена отмена с 1 января 2022 года тарифных квот на импорт мяса крупного рогатого скота. Также было принято введение «плоской» ставки таможенной пошлины в размере 27,5%. Это может влиять на дальнейший рост цен на говядину. В Национальном союзе мясопереработчиков предупреждают, что со временем не все жители России смогут позволить себе говядину.