До 20 тысяч: россияне получат надбавки к пенсиям

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В декабре 2020 года в рамках государственной программы поддержки населения от последствий пандемии коронавируса некоторые пенсионеры смогут получить доплату к своей пенсии. Сумма такой надбавки может достичь 20 тысяч рублей, сообщает телеканал «360».

Доплата полагается пенсионерам, потерявшим работу из-за ситуации с коронавирусом. В декабре будет автоматическим образом произведена дополнительная выплата в размере 7107 рублей в качестве начисления за трудовой стаж.

Получат ее те, у кого есть официальный стаж работы 30 лет и более.

Те пенсионеры, которые проживают в селах и деревнях, смогут ожидать надбавки к социальной выплате в размере 25%. А надбавку в размере 33% смогут получить пенсионеры, которые воспитывают несовершеннолетних внуков.

Пожилых родителей студентов вузов, которые обучаются на очном отделении, ожидает увеличение надбавки на 1895 рублей.

Напомним, что до 1 января 2021 года пенсионеры, получающие пенсию на банковскую карту, обязаны перейти на национальную платежную систему «Мир».