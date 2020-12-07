Ещё
Далее:
Читайте также:
«Непосредственно Каха»: осталось за кадром
«Непосредственно Каха»: осталось за кадром Выяснить ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.50
89.94
90.20
Прогноз
14.12 – 21.12
$
75.12
91.09
Индексы и котировки Brent
48.78
+0.41 Золото
1831.48
+0.19 РТС
1357.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.12
1.2084
+0.0246
23.11
1.1838
03.12
25.11
11.11

Россияне получат надбавки к пенсиям 

Лера Букина 21 минуту назад
До 20 тысяч: россияне получат надбавки к пенсиям
Фото: РИА Новости
В декабре 2020 года в рамках государственной программы поддержки населения от последствий пандемии коронавируса некоторые пенсионеры смогут получить доплату к своей пенсии. Сумма такой надбавки может достичь 20 тысяч рублей, сообщает телеканал «360».
Доплата полагается пенсионерам, потерявшим работу из-за ситуации с коронавирусом. В декабре будет автоматическим образом произведена дополнительная выплата в размере 7107 рублей в качестве начисления за трудовой стаж.
Получат ее те, у кого есть официальный стаж работы 30 лет и более.
Те пенсионеры, которые проживают в селах и деревнях, смогут ожидать надбавки к социальной выплате в размере 25%. А надбавку в размере 33% смогут получить пенсионеры, которые воспитывают несовершеннолетних внуков.
Пожилых родителей студентов вузов, которые обучаются на очном отделении, ожидает увеличение надбавки на 1895 рублей.
Напомним, что до 1 января 2021 года пенсионеры, получающие пенсию на банковскую карту, обязаны перейти на национальную платежную систему «Мир».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России изменятся правила выхода на пенсию.
Видео дня. В России расширят возможность использования ипотечных льгот
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение