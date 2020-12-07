Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.49
89.92
90.19
Прогноз
07.12 – 14.12
$
73.90
88.18
Индексы и котировки Brent
48.84
+0.21 Золото
1833.89
–0.00 РТС
1357.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.12
1.2121
+0.0283
23.11
1.1838
03.12
25.11
11.11

В Госдуме просят расширить выплаты за работу с COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Думе просят расширить выплаты за работу с COVID-19
Фото: РИА Новости
Член комитета Госдумы по охране здоровья направил вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с просьбой расширить выплаты за работу с COVID-19 на немедицинский персонал, в том числе уборщиц и техников, так как в настоящее время таких выплат им не производится.
Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее в ноябре премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 26 миллиардов рублей на выплаты тем, кто задействован в помощи заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Однако, пояснил депутат, к нему поступают многочисленные обращения и просьбы граждан, согласно которым немедицинский персонал отделений, в том числе уборщицы и техники, не получает данных выплат, несмотря на то, что ежедневно добросовестно выполняет свои обязанности с риском для здоровья и жизни, с увеличенной в разы нагрузкой, работая рядом с врачами и медсестрами.

"Прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть возможность выделения необходимого финансирования для справедливого поощрения всех лиц, участвующих непосредственно в сложном процессе оказания медицинской помощи", — говорится в письме.

"В соцсетях и в рамках региональной недели ко мне с жалобами обратились работники медучреждений, которые, рискуя своим здоровьем, трудятся в красных зонах, но при этом не получают никаких дополнительных выплат. Как правило, все обратившиеся — немедицинский персонал, к примеру, уборщицы. Да, они не врачи, но работают в таких же опасных условиях. Считаю, что не поощрять их труд несправедливо", — сказал депутат РИА Новости.
Видео дня. В России расширят возможность использования ипотечных льгот
Последние новости
Названо неожиданное последствие употребления алкоголя Названо неожиданное последствие употребления алкоголя Названа причина смерти подруги блогера во время стрима Названа причина смерти подруги блогера во время стрима Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19 Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19
Комментарии
Личный счет , Татьяна Голикова , Михаил Мишустин , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение