Коронакризис: россияне ужали расходы 

Расходы россиян, по данным исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за период с января по сентябрь 2020 года в среднем сократились на 15,2 тыс. рублей. Больше всего стали экономить москвичи — за девять месяцев их общие траты сократились на 49,3 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Отмечается, что пандемия коронавирусной инфекции способствовала падению доходов граждан России. Однако, как уточняется в исследовании, в 15 регионах номинальный прирост доходов составил более 10 тыс. рублей за девять месяцев, достигнув максимальных 51,7 тыс. рублей в Ямало-Ненецком автономном округе. Среди регионов, в которых доходы выросли, оказались Чукотский автономный округ, Мурманская область, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Коми, Камчатский край, Амурская область, Санкт-Петербург.

Хуже всего пришлось Подмосковью — его среднестатистический житель недосчитался в общей сложности 19,9 тыс. рублей за девять месяцев. Убытки потерпели и в Свердловской области, Дагестане, Северной Осетии и в шести других регионах.