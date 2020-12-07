Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС , доктор экономических наук Василий Узун прокомментировал заявление директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли об угрозе тяжелейшего за 75 лет гуманитарного кризиса в мире.

По словам Василия Узуна, России не грозит кризис продовольствия, но угрожает кризис нехватки денег на продовольствие.

«А у всех ли есть деньги, для того, чтобы купить продовольствие? Из-за пандемии доходы упали больше чем на 10%, продукты дорожают, эта тенденция сохраняется на 2021 год», — сказал он в эфире НСН.

Специалист подчеркнул, что в бедных семьях на продовольствие уходит 50% дохода. Люди вынуждены отказывать себе в других покупках.

Он также отметил, что в России существенно сократился процент расходов на еду в общепите.

«В самых богатых семьях на это уходило 20%, а теперь это 3-4%. А во втором квартале 2020 года у сельских жителей и бедных слоев населения такое потребление свелось почти к нулю», — сказал Узун, заметив, что доля малого бизнеса в России в 2021 году сократится еще больше.

По словам специалиста, Россия играет существенную роль в преодолении продовольственного кризиса в мире.

«Мы продаем 45-50 миллионов тонн зерна в год, а расходуем 14-15 миллионов тонн. В 2010 году у нас был неурожай, правительство запретило экспорт и были большие проблемы в странах Ближнего Востока, в Египте. Мы также много масла продаем», — отметил он.

Ранее, как писал «Рамблер», в ООН заявили, что мир стоит на грани «пандемии голода». Директор Всемирной продовольственной программы организации Дэвид Бизли призвал ведущие страны мира предоставить институтам ООН необходимое финансирование для преодоления гуманитарного кризиса.