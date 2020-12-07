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Россиян предупредили о рекордном подорожании продуктов 

Вероника Полынина 2 часа назад
Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун прокомментировал заявление директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли об угрозе тяжелейшего за 75 лет гуманитарного кризиса в мире.
По словам Василия Узуна, России не грозит кризис продовольствия, но угрожает кризис нехватки денег на продовольствие.

«А у всех ли есть деньги, для того, чтобы купить продовольствие? Из-за пандемии доходы упали больше чем на 10%, продукты дорожают, эта тенденция сохраняется на 2021 год», — сказал он в эфире НСН.

Специалист подчеркнул, что в бедных семьях на продовольствие уходит 50% дохода. Люди вынуждены отказывать себе в других покупках.
Коронакризис: россияне ужали расходы
Он также отметил, что в России существенно сократился процент расходов на еду в общепите.

«В самых богатых семьях на это уходило 20%, а теперь это 3-4%. А во втором квартале 2020 года у сельских жителей и бедных слоев населения такое потребление свелось почти к нулю», — сказал Узун, заметив, что доля малого бизнеса в России в 2021 году сократится еще больше.

По словам специалиста, Россия играет существенную роль в преодолении продовольственного кризиса в мире.

«Мы продаем 45-50 миллионов тонн зерна в год, а расходуем 14-15 миллионов тонн. В 2010 году у нас был неурожай, правительство запретило экспорт и были большие проблемы в странах Ближнего Востока, в Египте. Мы также много масла продаем», — отметил он.

Ранее, как писал «Рамблер», в ООН заявили, что мир стоит на грани «пандемии голода». Директор Всемирной продовольственной программы организации Дэвид Бизли призвал ведущие страны мира предоставить институтам ООН необходимое финансирование для преодоления гуманитарного кризиса.
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Личный счет , Видео , ООН , РАНХиГС
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