Спрогнозировано рекордное подорожание продуктов

"Из-за пандемии доходы упали больше чем на десять процентов, продукты дорожают, эта тенденция сохраняется на 2021 год. Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы. В категории бедных граждан уже 50 процентов доходов уходит на продовольствие", — сказал он.