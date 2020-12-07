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Россияне возвращаются к привычкам из «лихих 90-х» 

Вероника Полынина 1 час назад
Россияне возвращаются к привычкам из «лихих 90-х»
Фото: ТАСС
Россияне снимают деньги с банковских счетов, чтобы заняться финансовыми спекуляциями на фондовом рынке, рассказал руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов.

«За текущий год мы стали свидетелями открытия миллионов новых счетов физических лиц у брокеров. То есть россияне предпочли снять деньги из банков и заняться финансовыми спекуляциями на фондовом рынке», — сказал он агентству «Экономика Сегодня».

По его словам, сегодня никакая отрасль не может обеспечить доходность, сопоставимую с ростом фондового рынка за последние два года. Именно поэтому альтернативные финансовые инструменты становятся все популярнее.
Ордов отметил, что в памяти россиян все еще живет страх банковского кризиса и потери сбережений. Эти опасения вкупе с низкими процентами по вкладам вынудили граждан вернуться к инвестированию «как в лихие 90-е»: покупке недвижимости, акций и облигаций.
Россиян призвали готовиться к худшему
Константин Ордов уверен, что ЦБ должен проинформировать россиян о проектах, которые он готов поддержать в будущем, помочь им сделать правильный выбор современного финансового инструмента для накопления сбережений. По словам эксперта, настало время для новых технологий и преобразования промежуточного звена в лице банковского сектора.
Ранее, как передавал «Рамблер», совместное исследование ДОМ.РФ и ВЦИОМ показало, что 50% россиян считают покупку недвижимости лучшим сложением денег. Опрошенные исследователями россияне заявили, что при наличии крупной суммы денег предпочли бы вложить ее в покупку квартиры.
Видео дня. В России расширят возможность использования ипотечных льгот
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Личный счет , Финансовый университет , Центральный банк России , ВЦИОМ , ФБА "Экономика сегодня"
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