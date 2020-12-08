Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.95
89.75
89.62
Прогноз
07.12 – 14.12
$
73.90
88.18
Индексы и котировки Brent
48.63
–0.02 Золото
1862.30
–0.09 РТС
1357.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.12
1.2108
+0.0270
23.11
1.1838
03.12
25.11
11.11

Отсрочку по долгам пенсионеров и малого бизнеса продлят 

Парламентская газета 37 минут назад
Пенсионеры и бизнесмены получат отсрочку по долгам
Фото: ТАСС
На ближайших пленарных заседаниях Госдумы планируется рассмотреть во втором чтении законопроект, продлевающий отсрочку по выплате долгов для малого и среднего бизнеса и пенсионеров до 1 мая 2021 года. Одновременно предлагается продлить до 1 июля 2021 года период запрета изъятия движимого имущества граждан-должников.
Продлевается рассрочка по платежам в отношении тех долгов, по которым постановления о принудительном взыскании были вынесены до 1 мая 2021 года, (тогда как, согласно закону, вступившему силу в июле этого года — до 1 октября 2020 года). Для малого и среднего бизнеса предусматривается рассрочка взыскания задолженности на год по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма долга не превышает 15 млн рублей.
Рассрочка может быть предоставлена предпринимателям не позднее, чем до 1 августа 2021 года. Рассрочка по кредитному долгу для пенсионеров, не имеющих иных источников дохода, кроме пенсии, в размере менее двух МРОТ, предоставляется сроком не более, чем на два года и не позднее, чем до июля 2022 года. Теперь предлагается продлить до 1 июля 2021 года (было — до 31 декабря 2020 года) действие запрета приставам осматривать, арестовывать и изымать движимое имущество граждан-должников, за исключением принадлежащего им транспорта.

«Законопроект коснётся более 2 млн 200 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей и почти 2 млн российских пенсионеров», — отметил один их авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Авторы инициативы уверены, что это позволит сохранить защиту граждан и организаций, пострадавших от пандемии, и минимизировать её негативные последствия. Этот законопроект разработали первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и председатель думского Комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Видео дня. В России расширят возможность использования ипотечных льгот
Парламентская газета: последние новости
При переезде в закрытые города медики получат компенсации При переезде в закрытые города медики получат компенсации Рязанский: пенсионным деньгам — самые надёжные банки Рязанский: пенсионным деньгам — самые надёжные банки Размещать пенсионные накопления будут в самых надежных банках Размещать пенсионные накопления будут в самых надежных банках
Комментарии
Личный счет , Компании , Андрей Турчак , Сергей Неверов , Александр Хинштейн , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение