Пенсионеры и бизнесмены получат отсрочку по долгам

На ближайших пленарных заседаниях Госдумы планируется рассмотреть во втором чтении законопроект, продлевающий отсрочку по выплате долгов для малого и среднего бизнеса и пенсионеров до 1 мая 2021 года. Одновременно предлагается продлить до 1 июля 2021 года период запрета изъятия движимого имущества граждан-должников.

Продлевается рассрочка по платежам в отношении тех долгов, по которым постановления о принудительном взыскании были вынесены до 1 мая 2021 года, (тогда как, согласно закону, вступившему силу в июле этого года — до 1 октября 2020 года). Для малого и среднего бизнеса предусматривается рассрочка взыскания задолженности на год по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма долга не превышает 15 млн рублей.

Рассрочка может быть предоставлена предпринимателям не позднее, чем до 1 августа 2021 года. Рассрочка по кредитному долгу для пенсионеров, не имеющих иных источников дохода, кроме пенсии, в размере менее двух МРОТ, предоставляется сроком не более, чем на два года и не позднее, чем до июля 2022 года. Теперь предлагается продлить до 1 июля 2021 года (было — до 31 декабря 2020 года) действие запрета приставам осматривать, арестовывать и изымать движимое имущество граждан-должников, за исключением принадлежащего им транспорта.