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Россияне поставили новый рекорд по банковским картам 

Deita.ru 55 минут назад
Россияне поставили рекорд по банковским картам
Фото: deita.ru
Пандемия коронавируса окончательно убедила россиян отдать предпочтение в расчётах именно безналу и ещё сильнее отказаться от налички, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Так, по данным Центрального банка России, по итогам третьего квартала текущего года граждане поставили новый рекорд в сфере "пластика": количество банковских карточек выросло на 8,4 миллиона штук, что стало самым большим приростом данного показателя за последние семь лет.
Впрочем, как отметили в регуляторе, рекорд в этом году был поставлен не сразу. Изначально россияне наоборот, снизили объёмы открытия и использования карточек. Интерес россиян к обретению "пластика" вернулся лишь в период с июля по сентябрь 2020 года.
По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, именно в этом году из-за ограничительных мер, вызванных пандемией, многие граждане стали сознательно избегать расчётов наличными, что также подстегнуло рост числа банковских карт.
Ранее известный российский экономист Михаил Хазин предрёк скорый переход на электронные деньги и связанное с этим появление всеобщего безусловного базового дохода.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Хазин , Центральный банк России , РИА Новости , РИА "Дейта"
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