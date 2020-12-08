Россияне поставили рекорд по банковским картам

Пандемия коронавируса окончательно убедила россиян отдать предпочтение в расчётах именно безналу и ещё сильнее отказаться от налички, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Так, по данным Центрального банка России , по итогам третьего квартала текущего года граждане поставили новый рекорд в сфере "пластика": количество банковских карточек выросло на 8,4 миллиона штук, что стало самым большим приростом данного показателя за последние семь лет.

Впрочем, как отметили в регуляторе, рекорд в этом году был поставлен не сразу. Изначально россияне наоборот, снизили объёмы открытия и использования карточек. Интерес россиян к обретению "пластика" вернулся лишь в период с июля по сентябрь 2020 года.

По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, именно в этом году из-за ограничительных мер, вызванных пандемией, многие граждане стали сознательно избегать расчётов наличными, что также подстегнуло рост числа банковских карт.