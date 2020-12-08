Россияне стали чаще брать микрозаймы 

Россияне в октябре на фоне ужесточения банками своих кредитных политик устремились в микрофинансовые организации: число выданных микрозаймов выросло на 2,2%, тогда как выдачи беззалоговых банковских продуктов сократились, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс", которые есть в распоряжении РИА Новости.

По данным компании, в октябре россияне взяли 1,76 миллиона новых микрозаймов на общую сумму 22,95 миллиарда рублей против 1,72 миллиона займов на 22,4 миллиарда рублей месяцем ранее. В то же время выдачи беззалоговых ссуд в банках сократились: потребкредитов — на 6%, овердрафтов — на 10%, а кредитных карт — почти на 11%.

Аналитики компании пояснили такую динамику тем, что банковские организации имеют более жесткую кредитную политику, среагировавшую на изменение внешней среды из-за ковидных ограничений.

"Сегмент микрофинансирования, скорее всего, сохранит подобные показатели роста в ближайшие месяцы вследствие традиционного для данного периода фактора сезонности в преддверии длительных новогодних праздников", — ожидают они.

В результате объем портфеля микрофинансовых организаций к концу года может приблизиться к 170 миллиардам рублей, прогнозирует компания. При этом по итогам октября портфель микрозаймов в России увеличился на 1,8%, достигнув рекордных 161,3 миллиарда рублей.

Наблюдают рост как выдач, так и портфеля микрозаймов и в саморегулируемой организации "Мир".

"Рост наблюдался во всех сегментах: и в "займах до зарплаты", и в installments (крупные ссуды, выдаваемые на более долгий срок — ред.), и в МСП. Что касается последнего, то там динамика была наиболее значительной: совокупная сумма займов, выданных МСП и ИП в третьем квартале составила 6,4 миллиарда рублей, что на 67,6% больше, чем во втором квартале. В октябре мы фиксируем аналогичные тренды", — говорит директор организации Елена Стратьева.

Увеличение выдач в последние месяцы связано как с приходом в сектор клиентов из банков, так и в целом с восстановлением сегмента после непростой ситуации весной, вызванной коронавирусом, указывает она.

"Во-первых, во втором квартале значительная часть МФО во многих регионах работала в ограниченном режиме из-за мер, связанных с пандемией. Во-вторых, значительно закрутив скоринг в марте-июне с сентября, когда экономическая ситуация немного выровнялась, многие компании стали понемногу его смягчать", — пояснила Стратьева.

Однако в октябре росли не только выдачи, но и "плохая" задолженность в данном сегменте. Так, по данным "Эквифакса", количество просроченных свыше 90 дней долгов россиян перед микрофинансовыми организациями за месяц выросло на 0,8%, впервые достигнув 5,2 миллиона единиц. Одновременно подрос и объем просрочки — на 1%, до рекордных 63,15 миллиарда рублей.