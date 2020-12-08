Россиянам придется переплатить за дешевую говядину 

Россия добилась больших успехов в производстве мяса птицы и свинины. Но есть еще одна стоящая особняком мясная отрасль — это производство говядины. И она находится сейчас на этапе становления. И чтобы этой отрасли выжить, цены на говядину на российских прилавках должны стать выше. Насколько подорожает говядина?

Цены на говядину в этом году установили новый рекорд, поднявшись за девять месяцев на 17,5%, сообщил РБК со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков. Рост цен там связывают с подорожанием импортного мяса из-за девальвации рубля.

Однако это не предел. Цены на говядину могут измениться из-за отмены тарифных квот на ввоз говядины в Россию, предупреждают в союзе. В начале ноября правительство одобрило введение этой меры с 2022 года. Квоты действуют с 2003 года и позволяют зарубежным производителям ввозить в Россию 570 тыс. тонн говядины по льготной ставке. Через год эту лазейку для импорта хотят прикрыть.

В Национальном союзе мясопереработчиков опасаются, что если убрать эту квоту на импорт, то говядина может стать недоступной для многих россиян.

Однако руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает ровно наоборот.

«Низкие цены — это прямой путь к тому, что предприятия будут банкротиться. Возникнет дефицит говядины, и цены резко вырастут. Мы это проходили в 2018 году, когда после долгого периода низких цен на мясо птицы в России разорились два крупных предприятия. Цены за один месяц выросли на 20%. Поэтому цена на говядину должна быть рыночной и окупать затраты. А если для кого-то говядина дорога, то у нас есть свинина, мясо птицы и индейка», — говорит Юшин.

По его словам, на разные части говядины цены меняются неодинаково. В среднем цена на говядину выросла лишь на 3%. Таковы официальные данные Росстата по октябрю.

«Однако вырезка за последние полгода подешевела на 20%, потому что у людей меньше денег, и они отказываются от нее в пользу более дешевых частей. На них из-за увеличения спроса цена выросла на те же 20%», — поясняет собеседник.

По его мнению, для развития производства говядины в стране надо идти по тому же пути, по которому Россия шла для развития рынка мяса птицы и свинины.