Рекорд за 7 лет: россияне массово отказываются от наличных 

Россияне отказываются от использования наличных денег в период пандемии и активно открывают кредитные и дебетовые карты. По данным ЦБ России, число «пластика» на руках у жителей России стало рекордным за последние семь лет, пишет «Прайм».

По информации Центробанка, в третьем квартале 2020 года банки выдали клиентам максимальные с конца 2012 года 8,4 млн новых пластиковых карт. Сейчас на руках у россиян находятся 293,1 млн карт.

При этом жители России не только обзавелись «пластиком», но и в третьем квартале нарастили его использование на 11,1 млн карт. В результате, число карт, по которым была проведена хотя бы одна операция, в июле-сентябре выросло до 201,4 млн Эксперты отметили, что рост числа банковских карт подстегнула пандемия и нежелание людей пользоваться наличностью при расчетах.

«Часть клиентов получала карты, чтобы без посещения пройти идентификацию при курьерской доставке карты на дом, не посещая отделение банка, и затем уже пользоваться другими услугами банка», — пояснил управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

При этом управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что на рост числа пластиковых карт повлияли и все большее проникновение цифровых сервисов в повседневную жизнь, а также повышение доступности современных способов оплаты в торговых точках.

Однако количество выпущенных карт уже превышает численность населения страны, следовательно, этот рынок уже может быть близок к насыщению, уверен он.

«Рамблер» писал, что в начале октября в ЦБ допустили появления в России третьей формы денег, наряду с бумажными и безналичными средствами. Ею может стать так называемый «цифровой рубль» — цифровой код, хранящийся в электронном кошельке, который будет абсолютно эквивалентен наличным и средствам на банковских счетах. При этом эксперты регулятора отказались называть цифровой рубль криптовалютой, сославшись на то, что его эмитентом выступит Центробанк. Предполагается, что россияне смогут пользоваться нововведением с помощью смартфонов и других гаджетов.