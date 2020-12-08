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ЦБ предложил защитить граждан от рискованных инвестиций 

Российская Газета 53 минуты назад
Россиян хотят защитить от рискованных инвестиций
Фото: РИА Новости
Центробанк предлагает защитить граждан от рискованных инвестиций и ввести временные ограничения на продажу им сложных финансовых продуктов, пока не заработает закон о защите неквалифицированных инвесторов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
По ее словам, розничные инвестиции сейчас становятся массовым явлением. Причем граждане приходят на фондовый рынок быстрее, чем рассчитывали в ЦБ.

"За два года — только вдумайтесь — число людей, которые открыли счета у брокеров, выросло почти в четыре раза, до 8,5 млн счетов", — сообщила Набиуллина.

При этом уже принятый закон о защите неквалифицированных инвесторов заработает только с 2022 года. Банки пользуются этим временным лагом, чтобы, по определению главы ЦБ, "впаривать людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов".

"Мы просто обязаны защитить новых, неопытных инвесторов от предложений им инструментов, риски которых они не могут оценить, которые они часто приобретают в самих банках, думая, что это разновидность банковского вклада. Эти люди даже не знают, что они теперь розничные инвесторы и несут некоторые риски", — заявила Набиуллина.

У ЦБ есть предложение на этот счет: "как минимум на полтора-два года, пока не заработает институт тестирования, получения квалификации инвесторов, ввести прямые ограничения на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов".

"После того, как система тестирования инвесторов заработает, мы убедимся в ее эффективности, эти ограничения можно будет постепенно снять. А сейчас, мы считаем, надо защитить наших инвесторов", — уверена глава ЦБ.

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Комментарии
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Совет Федерации , Центральный банк России
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